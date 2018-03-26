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Студентов столичных университетов пригласили принять участие в конкурсе дизайна
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Студентов столичных университетов пригласили принять участие в конкурсе дизайна 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Школы дизайна Высшей школы экономики приглашают студентов творческих направлений московских высших учебных заведений принять участие в международном конкурсе «Жар-книга». Заявку можно подать до 1 апреля.
— От участников требуется записать короткую видеопрезентацию своего дизайн-проекта для многостраничного издания. Сам конкурс мы проводим ежегодно. Он направлен на то, чтобы показать, что даже в цифровую эпоху бумажная книга продолжает развиваться и осваивать новые формы выразительных средств, — рассказала Кристина Крутилина, руководитель пресс-службы учреждения.
Она добавила, что на данный момент творческие проекты отправили более 30 человек. Отобранные работы представят на выставке «Дизайн Next», которую организуют с 10 по 22 апреля на площадке Центрального дома художника. Всего в ходе конкурса отберут пять победителей, которые получат дипломы и памятные призы.
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