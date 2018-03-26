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В школе №1631 Дмитровского района провели фестиваль дополнительного образования
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В школе №1631 Дмитровского района провели фестиваль дополнительного образования 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В прошедшую субботу, 24 марта, в учебном корпусе № 184 на базе школы № 1631 Дмитровского района состоялся фестиваль дополнительного образования. В нем приняли участие школьники и их родители. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— На протяжении нескольких часов в школе проходили творческие, компьютерные и спортивные мастер-классы, — рассказал представитель администрации. — Ребят учили снимать и монтировать видео, создавать поделки из бумаги и подручных материалов, конструировать и не только. Кроме того, родители получили возможность внести своих детей в предварительные списки объединений дополнительного образования на следующий учебный год.
Напомним, УК № 184 школы № 1631 находится по адресу Карельский бульвар, д. 20. (мю)
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