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Ученики школы №1631 в Дмитровском посетили музей истории морской пехоты
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Ученики школы №1631 в Дмитровском посетили музей истории морской пехоты 

Управа района Дмитровский города Москвы 28 марта 2018
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Младшеклассники из учебного корпуса № 668 школы № 1631 в Дмитровском районе посетили с экскурсией Музей истории морской пехоты от петровских времен до сегодняшнего дня. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Музей на территории школы восстановили воспитанники кружка «Юный экскурсовод». За прошедшие каникулы в нем побывало уже 80 человек, — поделился сотрудник администрации. — Ребята узнали об истории создания музея, жизни и подвиге Василия Кислякова, а также поучаствовали в квесте «Тайна музейного экспоната».
Напомним, учебный корпус № 668 школы № 1631 находится по адресу ул. Вагоноремонтная, дом 15а. (мю)
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