Ученики школы №1631 в Дмитровском посетили музей истории морской пехоты

Младшеклассники из учебного корпуса № 668 школы № 1631 в Дмитровском районе посетили с экскурсией Музей истории морской пехоты от петровских времен до сегодняшнего дня. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Музей на территории школы восстановили воспитанники кружка «Юный экскурсовод». За прошедшие каникулы в нем побывало уже 80 человек, — поделился сотрудник администрации. — Ребята узнали об истории создания музея, жизни и подвиге Василия Кислякова, а также поучаствовали в квесте «Тайна музейного экспоната».

Напомним, учебный корпус № 668 школы № 1631 находится по адресу ул. Вагоноремонтная, дом 15а. (мю)