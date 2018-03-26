Лучший учитель родного языка будет бороться за звание лучшего учителя России

Лучший учитель родного языка будет бороться за звание лучшего учителя РоссииПрофессиональный преподаватель по даргинскому языку, работающая в школе Краснопартизанска Сергокалинского района, Насибат Гаджиева, получила первое место в конкурсе «Лучший учитель родного языка Республики Дагестан — 2018»

Победителя наградили дипломом и денежным призом.

На региональном этапе конкурса был предъявлен ряд требований и испытаний, по которым участники должны были показать свои умения.

«В ходе трех финальных испытаний участникам необходимо было продемонстрировать свою профессиональную компетентность, инновационность, креативность и рефлексивность педагогической деятельности, выразить свое отношение к процессу обучения, показать знание методических приемов построения уроков», — сообщается на сайте Минобра РД.

В качестве жюри были приглашены представители Дагестанского института развития образования, Дагестанского научно-исследовательского института им. А. Тахо-Годи, ДГУ и ДГПУ.

Теперь лучший учитель родного языка должен будет продемонстрировать свои таланты и знания на Всероссийском состязании.