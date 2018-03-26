«Политика циркуляров порочна». В Зауралье делают выводы по следам стрельбы в школьном классе 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в минувшую субботу написала на своей страничке в фэйсбук: Вернулась из Курганской области… поручено проверить все образовательные учреждения. Формально необходимые регламенты существуют, но, порой только на бумаге, в отчетах. А на самом деле — пусто. Усугубило ситуацию то, что после ЧП в ряде регионов, здесь все равно не обратили внимания на накалённую ситуацию в классе, не поговорили с родителями, не попытались даже привлечь специалистов…Этот случай стал серьёзным уроком
Комментарии к запискам омбудсмена из командировки разные. Это мнения, советы, оценки: Кроме психолога, похоже, нет людей в школе, кто занимается детьми;Дети не нужны никому, отсюда и все беды, отчеты только пишут…, надеюсь, что письменные обращения (СИГНАЛЫ), по идентичным ЧП — в Ленинградской области, Тосненского района, будут услышаны для своевременного принятия необходимых мер во спасение детей Эти вопросы должны иметь широкое освещение. Так же нужна всем своевременная помощь и информация Человеческий фактор. Его не заменят никакие инструкции, правила
Что же делают в Зауралье, какие уроки извлекли из ЧП? Какие меры предпринимают?Сегодня, 26 марта, у 23 учеников 7 класса школы № 15, где в минувшую среду прозвучали выстрелы, как и у всех школьников страны, начались каникулы. Как сообщила заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, Людмила Буркова, для ребят составлен план проведения свободной недели. Все они получили возможность на неделе четыре раза посетить новый спортивный центр«Парус», а в апреле им выделены путевки в санаторий, сообщила она. Глава Шадринска Людмила Новикова сообщила, что в школе №15 семь лет работал хороший специалист-психолог, но полгода назад он уволился, и с тех здесь сменилось четыре психолога. И это могло стать причиной инцидента. В классе нужно чувствовать атмосферу, отношения. Наш университет (ШГПУ — прим. редакции) готовит психологов. Думаю, что нужны методические совместные семинары по этой теме, отдел образования готовит планы для такой работы, отметила глава города. Она также сообщила, что во всех школах Шадринск составлен план на каникулы, и обсуждаются варианты отдыха детей в областных санаториях Сосновая роща или Зеркальный. Никаких официальных уведомлений о проверках всех школ мы не получали, при этом заметила она.
Но первый заместитель директора департамента образования и науки Эдуард Абрамов (руководитель департамента Герман Хмелев сейчас в больнице — прим редакции) сегодня сообщил «ФедералПресс», что проверки везде обязательно будут, но не обязательно в форме выездов на места. 27 марта проводится совещание всех школьных психологов с анализом их практики. И селектор с главами районо. В среду намечено областное родительское собрание по вопросам обеспечения безопасности в школах. А 122 металлические рамки, которыми были оснащены участки в школах на выборах президента 18 марта, по решению правительства области остаются на своих местах. В течение двух недель пройдет глубинная комплексная проверка по всем острым вопросам, заверил Абрамов. «На земле, в школе не действуют ни порядки, ни алгоритмы, ни технологии, убежден Абрамов. — Учитель не механизм, педагогика не точная наука, ее в регламент не впишешь. Анализ показал, что в области есть районы, где школы обеспечены психологами только на 20%. В Шадринске они есть во всех школах. Если подходить механически, то такая ситуация могла выстрелить скорее не в Шадринске, а другом месте. В этом классе психолог проводил спецкурс „Уроки общения“. Казалось бы, чего еще. Но факт есть факт. Как оказалось, в школе были эпизоды в жизни этих девочек, которые требовали более динамичной реакции педагогов. Степень чувствительности к ситуации должна была быть больше. Но этого не было. И это настораживает». Департамент обнаружил, что политика выработки типовых циркуляров на каждый особый случай и рассылка их в школы на самом деле порочна. Эдуард Абрамов, признав это, заявил, что, если инструментарий, который порождают органы управления образованием Курганской области, не работает, а мешает, вызывает раздражение, то что-то нужно менять. Все школы разные, циркуляры и инструкции усредненные, и их нужно критически осмыслить. Вал бумаг, который засыпает школы, по мнению Абрамова, иногда вызывает формальное к ним отношение. «Мы действуем по стандартной схеме, которая работает десятилетия», отметил руководитель департамента. Подход к образованию, как к услуге, по его мнению, не имеет перспективы. И учителя надо возвращать в лоно педагогического долга и служения. Он сослался при этом на позицию министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. «Нужно понимать, что любое ЧП в школе, в том числе и происшествие в Шадринске — следствие комплекса причин, заявил доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии развития и возрастной психологии Курганского государственного университета Михаил Чумаков. — И не последнее место в нем занимают недоработки родителей, учителей, психологов, социальных педагогов, управленцев, правоохранительных органов. Важна координация всей психолого-педагогической системы, ведь если из нее выпадает хотя бы одно звено, ситуацию исправлять гораздо сложнее. На мой взгляд, плачевно то, что ситуацию взяли под контроль только тогда, когда все события уже произошли. Важнее заметить и предупредить конфликт, когда он только назревает. Для этого важен, в том числе, и неформальный подход к делу». Школьные психологические службы нуждаются в профессиональных кадрах, обученных по современным методикам, где должное внимание уделяется рискам, с которыми сегодня сталкивается школа, считает Михаил Чумаков. В перечне этих рисков — кризис семьи, преобладание ценностей потребления над ценностями саморазвития, низкий уровень безопасности информационной среды, влияние деструктивных групп, ранняя наркомания, суициды, распространение негативных образцов агрессивного поведения. Справиться с этими проблемами может целостная педагогическая система, а не только школьный психолог, убежден эксперт.