В школе № 1101 прошли открытые уроки для родителей

Папы и мамы также приняли участие в учебном процессе, приобрели новые знания и педагогический опыт.

Родители отметили, как одна деятельность учеников сменяла другую: дети слушали рассказ учителя, принимали участие в нескольких видах опроса индивидуально и командами; выполняли физические упражнения с одновременным проговариванием букв алфавита; работали с учебником, с орфографическим словарем; выполняли индивидуальные тестовые задания и многое другое.

Все время поддерживался высокий темп работы, по многим заданиям давалось ограничение по времени, для этого использовались песочные часы, колокольчик.

Все дети получили поощрения за правильные ответы: устно и в виде ярких наклеек.

Урок понравился, как взрослым, так и детям. Многие родители выказали желание и в дальнейшем посещать подобные мероприятия.