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В школе № 1101 прошли открытые уроки для родителей
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В школе № 1101 прошли открытые уроки для родителей 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
Папы и мамы также приняли участие в учебном процессе, приобрели новые знания и педагогический опыт.
Родители отметили, как одна деятельность учеников сменяла другую: дети слушали рассказ учителя, принимали участие в нескольких видах опроса индивидуально и командами; выполняли физические упражнения с одновременным проговариванием букв алфавита; работали с учебником, с орфографическим словарем; выполняли индивидуальные тестовые задания и многое другое.
Все время поддерживался высокий темп работы, по многим заданиям давалось ограничение по времени, для этого использовались песочные часы, колокольчик.
Все дети получили поощрения за правильные ответы: устно и в виде ярких наклеек.
Урок понравился, как взрослым, так и детям. Многие родители выказали желание и в дальнейшем посещать подобные мероприятия.
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