Единый родительский день пройдет в школе №2122

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Родители учеников школы №2122 смогут получить консультации у педагогов образовательного комплекса 27 и 28 марта. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

Принципиально отличие данного события от формата собрания в том, что родители смогут получить личную консультацию у педагогов по успеваемости своего ребенка. Кроме того можно будет обсудить образовательную программу и подготовку абитуриента к поступлению в высшее и среднее специальное учебное учреждение.

Мероприятие организовано для старшей и младшей школы. В отделении по адресу: улица Авиаторов, дом №7 единый родительский день пройдет 27 марта. Педагоги образовательной площадки «Барыши» примут родителей 28 марта.

Пообщаться с учителями можно будет с 18:00 до 20:00.