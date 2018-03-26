Студенты просят Путина не заселять полицейских в общежития самарских вузов на время ЧМ

Студенты российских городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, собирают подписи под петицией в адрес президента РФ Владимира Путина . Они просят главу государства не допустить массового выселения учащихся из общежитий для размещения сотрудников правоохранительных органов

— По имеющейся информации, планируется выселить учащихся вузов Калининграда Волгограда , Нижнего Новгорода, Самары , Ростова-на-Дону, Екатеринбурга . Учебный год завершится досрочно в конце апреля — начале мая, а новый учебный год начнется уже в августе. Студенты выпускных курсов будут вынуждены в спешке готовить к защите дипломные работы. В Министерстве образования и науки России уверяют, что такая ситуация никаким образом не нарушает права студентов. Однако с позицией ведомства сложно согласиться. Жилищный кодекс гарантирует студентам право непрерывно проживать в общежитии с момента заселения вплоть до окончания вуза и запрещает их выселение, даже временное, — пишут авторы петиции.

Студенты считают, что такая ситуация спровоцирует рост протестных настроений и негативно отразится на качестве образования. Они просят главу государства предусмотреть другие места для проживания сотрудников правоохранительных органов во время подготовки и проведения ЧМ.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Для обеспечения порядка в Самару приедут около 10 тысяч полицейских и 1,5 тысячи сотрудников Росгвардии. Известно, что МВД России забронировало 5761 место в студенческих общежитиях Самары для правоохранителей. Где именно их разместят, читайте в нашей статье.

Сотрудников Росгвардии поселят в школах. Им предоставят спортзалы и столовые, а также столярные мастерские и мастерские по домоводству. Объекты для бытовых нужд военных разместят во дворах учебных заведений. При этом для гвардейцев обеспечат отдельный вход, чтобы не отвлекать детей от учебного процесса.