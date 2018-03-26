Математический праздник отметили учащиеся школы №1236

Ежегодный математический праздник «День числа пи» состоялся на минувшей неделе в учебном корпусе № 936 образовательного комплекса № 1236. Участие в мероприятии приняли учащиеся 7–8 классов.

— В течение всего праздника ребята соревновались в решении геометрических задач, задач на логику и оригинальные вычисления. Все команды выступили успешно. Кроме того, каждая команда подготовила приветствие, а учащиеся отделения № 250 даже испекли шоколадный торт с изображением числа пи, — сообщили в администрации школы.

По завершении мероприятия все участники были награждены грамотами и сувенирами. (то)