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Математический праздник отметили учащиеся школы №1236
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Математический праздник отметили учащиеся школы №1236 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Ежегодный математический праздник «День числа пи» состоялся на минувшей неделе в учебном корпусе № 936 образовательного комплекса № 1236. Участие в мероприятии приняли учащиеся 7–8 классов.
— В течение всего праздника ребята соревновались в решении геометрических задач, задач на логику и оригинальные вычисления. Все команды выступили успешно. Кроме того, каждая команда подготовила приветствие, а учащиеся отделения № 250 даже испекли шоколадный торт с изображением числа пи, — сообщили в администрации школы.
По завершении мероприятия все участники были награждены грамотами и сувенирами. (то)
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