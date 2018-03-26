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Казань меняется школьниками с городами России и Европы
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Казань меняется школьниками с городами России и Европы 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Более 1 тысячи казанских школьников проведут весенние каникулы, как туристы. Вместе с педагогами они едут в города России и Европы. В ЕС направят 152 ребенка вместе с учителями, заявил в ходе делового понедельника, 26 марта начальник Управления образования Ильнар Хидиятов. Поездки организованы в рамках партнерских проектов «Культурные каникулы». Дети в ходе поездок посетят спектакли, музеи и выставки. «Успехом в этом году пользуются пешеходные маршруты по Казанскому Кремлю, а также экскурсии в Москву и Санкт-Петербург», — говорит Хидиятов.
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