Казань меняется школьниками с городами России и Европы 

Казанский репортер: последние новости

Три кандидата претендуют на должность ректора КНИТУ-КАИ

Всемирный форум татар собирает деньги для оплаты штрафов директора школы «СОлНЦе»

При пожаре в кемеровском ТЦ пропала девочка из Казани – источник