Ещё
День открытых дверей состоится в колледже вблизи Марьиной Рощи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Грозном горит многоэтажный дом
В Грозном горит многоэтажный дом

День открытых дверей состоится в колледже вблизи Марьиной Рощи 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
В колледже по подготовке социальных работников № 16, расположенном неподалеку от Марьиной Рощи, состоится день открытых дверей. Всех желающих ждут во вторник, 27 марта.
— Посетители смогут в подробностях узнать о программах и факультетах учебного заведения, а также осмотреть аудитории для занятий. Кроме того, гости познакомятся и пообщаются с преподавателями и руководством, которые ответят на все вопросы, — сообщили в администрации учебного заведения.
Начало в 16.30. Колледж по подготовке социальных работников находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, д. 63. Вход свободный. (то)
Управа района Марьина роща: последние новости
Сборная МИИТ приняла участие в гонке ГТО «Путь домой» В отделениях школы имени Василия Орлова состоятся дни открытых дверей Школа игры на фортепиано откроется вблизи Марьиной Рощи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы302
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»116
В МИД РФ отреагировали на решение Запада363
Мировые державы объявили доллару бойкот61
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар93
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение