День открытых дверей состоится в колледже вблизи Марьиной Рощи

В колледже по подготовке социальных работников № 16, расположенном неподалеку от Марьиной Рощи, состоится день открытых дверей. Всех желающих ждут во вторник, 27 марта.

— Посетители смогут в подробностях узнать о программах и факультетах учебного заведения, а также осмотреть аудитории для занятий. Кроме того, гости познакомятся и пообщаются с преподавателями и руководством, которые ответят на все вопросы, — сообщили в администрации учебного заведения.

Начало в 16.30. Колледж по подготовке социальных работников находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, д. 63. Вход свободный. (то)