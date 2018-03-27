Ещё
Общественная палата РФ не получила ни одной просьбы об отмене ЕГЭ от родителей и детей в 2018 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общественная палата РФ не получила ни одной просьбы об отмене ЕГЭ от родителей и детей в 2018 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В комиссию Общественной палаты РФ по науке и образованию в 2018 г. не поступило ни одной жалобы от родителей и учеников с просьбой отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом в ходе пресс-конференции на тему «Когда отменят ЕГЭ?» сообщила первый заместитель председателя комиссии Людмила Дудова.
«Общественная палата на протяжении довольно большого периода времени ведет «горячую линию» по Единому государственному экзамену, и в этом году число обращений было рекордно малым, и среди этого числа обращений не было ни одного, которое бы говорило о том, что и родители или дети (а обращаются и те, и другие) ратуют за отмену ЕГЭ», — сказала она.
Она отметила, что за 20 лет существования этого экзамена другой технологии единого экзамена предложено не было, но развитие экзамена продолжается. «Например, в этом году принято решение об апробации сдачи ЕГЭ в электронном формате по такому предмету как информатика», — дополнила Л. Дудова.
По ее словам, нет необходимости отменять ЕГЭ, так как любая форма единого экзамена не может быть идеальной. Преимущество ЕГЭ, по ее словам, также заключается в том, что такая форма проверка знаний предотвратила коррупцию при итоговой аттестации школьников.
Агентство «Москва»: последние новости
Ряд преподавателей журфака МГУ пожаловались ректору на ликвидацию кафедры русского языка Минобрнауки и Минтруд России рассмотрят предложение «ЕР» о праве педагогов-психологов на досрочную пенсию С.Собянин открыл Высшую школу тарифного регулирования в РЭУ им. Г.Плеханова
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД35
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»468
Тулеев попросил прощения у Путина444
Трамп начал терять уважение Путина240
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева215
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение