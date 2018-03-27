Общественная палата РФ не получила ни одной просьбы об отмене ЕГЭ от родителей и детей в 2018 г.

В комиссию Общественной палаты РФ по науке и образованию в 2018 г. не поступило ни одной жалобы от родителей и учеников с просьбой отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом в ходе пресс-конференции на тему «Когда отменят ЕГЭ?» сообщила первый заместитель председателя комиссии Людмила Дудова.

«Общественная палата на протяжении довольно большого периода времени ведет «горячую линию» по Единому государственному экзамену, и в этом году число обращений было рекордно малым, и среди этого числа обращений не было ни одного, которое бы говорило о том, что и родители или дети (а обращаются и те, и другие) ратуют за отмену ЕГЭ», — сказала она.

Она отметила, что за 20 лет существования этого экзамена другой технологии единого экзамена предложено не было, но развитие экзамена продолжается. «Например, в этом году принято решение об апробации сдачи ЕГЭ в электронном формате по такому предмету как информатика», — дополнила Л. Дудова.

По ее словам, нет необходимости отменять ЕГЭ, так как любая форма единого экзамена не может быть идеальной. Преимущество ЕГЭ, по ее словам, также заключается в том, что такая форма проверка знаний предотвратила коррупцию при итоговой аттестации школьников.