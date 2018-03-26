27.03.2018 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Когда отменят ЕГЭ?» Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение в верхнюю и нижнюю палаты парламента законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Как отмечают авторы инициативы, реформа образования, начавшаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не приносит запланированных результатов, а самостоятельная подготовка учащегося к единому экзамену практически невозможна, в связи с чем, родители школьников вынуждены прибегать к дорогостоящим услугам репетиторов. Однако у данной инициативы есть противники, которые утверждают, что новая реформа в системе образования, которая и так «на ладан дышит» окончательно её разрушит.
Участники пресс-конференции обсудят будущее системы образования России и возможность отмены Единого государственного экзамена.
Участники пресс-конференции: • Соавторов законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов; • Член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке Любовь Духанина; • Первый заместитель председателя комиссии по науке и образованию Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы Людмила Дудова; Приглашены: • Представители Рособрнадзора; • Экс-глава Рособразования, депутат ГД Григорий Балыхин; «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 11:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.