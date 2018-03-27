Десять лет с ЕГЭ. Отмена госэкзамена вернёт в образование коррупцию?

Вокруг Единого госэкзамена не утихают споры о его нужности-ненужности, вреде и пользе — и среди учителей, и среди родителей, и среди чиновников. Не так давно появилась информация о том, что в Государственной думе подготовили законопроект об отмене ЕГЭ и возврате традиционных экзаменов. Новость в очередной раз взбудоражила общественность, в первую очередь родителей школьников, которым предстоит сдавать экзамены через несколько лет. А вот как депутатскую инициативу оценивают представители школьного сообщества и на что было бы лучше направить свои силы и мысли законодателям — корреспондент « АиФ в ВС» обсудил с директором иркутской школы № 14 Людмилой Тучковой.

Кому и что надоело?

Наталия Горбань, «АиФ в ВС»: 10 лет назад больше всех нововведению сопротивлялись именно учителя, а вы сами, лично, как восприняли тогда новую форму экзаменов?

Людмила Тучкова: Я в то время преподавала технологию, а по этому предмету нет ЕГЭ, так что восприняла его спокойно. А вот учителям математики и русского языка было сложно: десять лет назад им была непонятна процедура этого экзамена, его технология.

Сейчас уже все приняли формат ЕГЭ, и он нас абсолютно устраивает. Я также думаю, что его преимущества успели оценить и родители с детьми: результаты такого экзамена, бесспорно, более объективные и дают больше возможностей при поступлении в вуз. И отменять его в то время, когда так много говорят о борьбе с коррупцией в разных её проявлениях (а традиционные экзамены — один из тех моментов, где она очень ярко проявляется), неразумно.

— Один из авторов законопроекта назвал ЕГЭ «надоевшим» для родителей и учеников. Вы согласны с этим определением?

— Это человек имеет отношение к образованию, педагогике? У нас всегда находятся люди, которые бывают чем-то недовольны. Им неважно, чем, важно просто выражать своё недовольство. И ещё все знают, чему учить и как учить. На мой взгляд, образование такая сфера, в которой должны быть традиционные подходы, и не надо опять кардинально менять то, что уже сложилось, состоялось и даёт свои результаты. Революции надо в другом чём-нибудь устраивать, а не в образовании. Либо настолько хорошо написать закон, чтобы он ни у кого не вызывал негатива.

Если говорить о детях, то им-то какая разница, в какой форме будут проверять их знания? Раньше было семь обязательных экзаменов, сейчас два и предметы по выбору. Кстати, ребята очень осознанно относятся к этому выбору, потому что от него зависит поступление в вуз.

— Как раз этот момент ректор МГУ Виктор Садовничий и считает самым главным минусом: мол, по другим предметам, которые не нужны для поступления, дети очень слабо подготовлены.

— В какой-то мере я могу с ним согласиться, но при этом в Законе об образовании сейчас проговаривается именно индивидуальная образовательная траектория, которую имеет право выбрать каждый ученик. Кроме того, не стоит обижать наших учителей: большинство из них работают добросовестно и не позволяют кое-как проходить свой предмет.

Десять лет назад действительно была методика натаскивания на ЕГЭ, сейчас технология поменялась. Ребёнок всё равно должен знать и понимать предмет, по которому сдаёт экзамен, и уметь извлечь правильный ответ из того объёма информации, который у него есть по этой теме. Не понимая предмет, не читая по нему дополнительную литературу — не ответишь ни на один вопрос, «вдруг» не угадаешь, где галочку поставить.

— Основная претензия к ЕГЭ заключается в том, что он отучает выпускников разговаривать, логически выражать свои мысли…

— Это ведь форма контроля только на выпуске. А до этого одиннадцать лет ученики, что — в молчанку играли? У доски не отвечали? Учителя их не спрашивали? Или раньше, до появления ЕГЭ, все дети могли чётко и стройно излагать свои мысли в устной форме?

— Видеокамеры, металлоискатели родителей очень возмущают. Ваше мнение, насколько оправдан такой жёсткий контроль?

— Крамольная мысль, наверное, но я её всё-таки выскажу: техника, которой владеют наши дети, опережает ту, которая используется для того, чтобы её заглушить. И если ребёнок умеет ею пользоваться — ну что ж, молодец, значит надо его на работу в определённые структуры направлять.

А если серьёзно, то те же видеокамеры используются не только для того, чтобы не дать выпускнику возможности использовать шпаргалку, но и убрать любые нарушения со стороны организаторов экзамена, чтобы у родителей потом не возникало вопросов, что ребёнка необъективно оценили. Я лично рассматриваю те же видеокамеры не столько как контроль за ребёнком, а как защиту его прав с точки зрения правильности процедуры Единого госэкзамена. И это надо не столько детям объяснять, сколько родителям.

Может, депутатам Госдумы стоит заняться другими школьными проблемами: подумать об улучшении самой системы образования — как усовершенствовать материально-техническую базу учебных заведений, библиотечные фонды, провести информатизацию школ? Это поможет нашим детям учиться ещё лучше, развиваться, становиться успешными. Больше пользы было бы и от депутатских усилий, направленных на развитие дополнительного образования.

Деньги есть

— А вам с какими проблемами приходится чаще всего сталкиваться? Самая больная тема для школьных руководителей, насколько я знаю, кадровая. У вас она есть?

— В нашей школе работают около 15 молодых педагогов, но хочется, чтобы их было больше. Поэтому мы никогда не отказываемся от практики студентов. Сейчас у нас практикуются 48 студентов-гуманитариев, которые планируют преподавать иностранные языки, будущие учителя русского языка и литературы, истории и обществознания. Поскольку учителя истории нам очень нужны, мы стараемся им понравиться, чтобы они, когда получат диплом, захотели прийти в школу. Особенно парни, потому что, я считаю, с детьми должны работать парни. Учитель — это самая мужская профессия.

— Но ведь начинающие учителя жалуются, что зарплата у них — низкая, и поэтому они в школу не идут. Как вам удаётся этот вопрос решать с молодыми специалистами?

— Заработная плата со временем зарабатывается. Согласитесь, всё-таки было бы несправедливо, если бы молодой специалист и опытный учитель, который отработал много лет, у которого своя методика, технологии, получали одинаковую зарплату. Да и у молодёжи сейчас много вариантов достойно зарабатывать: сначала у них есть повышающие коэффициенты, через два года есть право пройти аттестацию на квалификационную категорию и другие поощрительные выплаты. Это, конечно, не сотни тысяч рублей, но они есть и в конечном итоге складываются в нормальную сумму. Особенно, если учитель активный, добивается со своими детьми каких-то результатов.

Да, нагрузка бывает большой, но кто сейчас работает мало? На рынке, я думаю, тяжелее торговать. А в школе — Новый год два раза: 1 сентября и 1 января. Отпуск — только летом, два оплачиваемых месяца. На каком производстве сейчас есть такие большие и непрерывные отпуска?

— Очень многие родители жалуются на поборы в школе. Неужели у вас этой проблемы нет?

— Не буду говорить за все школы, но единственное, на что просим мы, — это охрана, чтобы обеспечить безопасность детей в школе. Своими силами мы не справляемся, тем более что наша школа стоит в центре спального района и через нашу территорию идут «миграционные пути» его жителей.

А вообще, мы всегда открыто информируем родителей, сколько денег нам выделяют из бюджета на учебники, оборудование для кабинетов, спортинвентарь, материалы для ремонта. Правда, ремонтные работы делаем либо своими силами, либо с помощью родителей, но деньги на эти работы сдавать их не просим. На всё остальное — если они сочтут нужным — можно сделать перечисления на внебюджетный фонд школы. Денег из бюджета, при грамотном расходовании, сейчас хватает. Был период, когда их действительно не было. 15 лет назад у нас был один телевизор на всю школу, а сейчас осталась пара кабинетов, где нет интерактивных досок.

— И вы не заставляете своих классных руководителей отчитываться перед вами, кто и сколько из родителей сдал или не сдал на нужды школы? Об этом много пишут в социальных сетях, в том числе и иркутяне.

— Прежде чем быть недовольным, надо просто прийти к директору школы напрямую и смело проговорить эту проблему, а не выяснять отношения в соцсетях. Я — за живое общение. Самым близким человеком в школе для родителей должен быть даже не учитель, а директор. Или идите в департамент образования, иногда это бывает самая короткая дорога. А ещё лучше — живите проблемами школы, и тогда вопросов будет меньше.