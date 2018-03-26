Военная академии связи провела День открытых дверей для выпускников школ

Преподаватели и курсанты академии рассказали жителям Санкт-Петербурга и гостям города о требованиях, предъявляемых к абитуриентам, познакомили с учебно-материальной базой кафедр, особенностями обучения, жизни и быта курсантов.

Военная академии связи провела для выпускников школ День открытых дверей, а также приняла участие в мероприятии информационно-агитационной акции «Есть такая профессия — Родину защищать!» проводимой в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

В ходе этих мероприятий преподаватели, курсанты, военнослужащие по призыву Военной академии связи рассказали жителям Санкт-Петербурга и гостям города о требованиях, предъявляемых к абитуриентам, познакомили с учебно-материальной базой кафедр, особенностями обучения, жизни и быта курсантов.