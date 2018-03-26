Никитин заявил о создании нижегородского «Сириуса»

По его словам, «Сириус» сегодня — это состоявшийся проект мирового уровня. Нижегородский центр будет создан на базе одного из учреждений дополнительного образования, первый заезд планируется уже летом. Его «специализаци» — научное направление. В дальнейшем планируется организовать и творческие смены.

Напомним, Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.

Цель работы Образовательного центра «Сириус» — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.