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В Себежском районе семь детей выпили тосол в школьном автобусе
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В Себежском районе семь детей выпили тосол в школьном автобусе 

Псковская губерния 32 минуты назад
Семь учеников Кузнецовской школы Себежского района Псковской области выпили в школьном автобусе тосол по пути в школу, пишет «МК в Пскове». При перевозке школьники из начальных классов нашли бутылку и по очереди выпили жидкость из неё. В автобусе не оказалось сопровождающего, но детей спас водитель, который оперативно доставил их в школу и сообщил о происшествии. Это случилось в пятницу, 23 марта, информацию попытались не предавать огласке. При перевозке школьники из начальных классов нашли бутылку и по очереди выпили жидкость из неё. Все они были госпитализированы. Первый заместитель главы Себежского района Алексей Рябов рассказал изданию подробности происшествия: «Они выпили тосол случайно, мы отправили их в Псковскую областную больницу. С пятницы они были в областной больнице — шесть шесть человек в Пскове и один в Великих Луках. Сейчас всё нормально, они уже в общей палате, мы вовремя промыли им желудок. Водитель в школе показал, кто выпил по глотку тосола, мы сразу вызвали скорую, все мероприятия провели, в школе им пить давали, в Себежской больнице также сделали, но перестраховались и направили на наблюдение в область. Сейчас с детьми всё нормально, нам повезло», — рассказал Рябов. Материалы для проверки происшествия поступили в Опочецкий межрайонный следственный отдел, сообщили «МК в Пскове» в себежской полиции. Сотрудница школы отказалась оперативно прокомментировать нашему изданию эту информацию, директора школы на месте не оказалось. «Материалы проверки поступили, больше ничего пока сказать не можем», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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