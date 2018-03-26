В МЭИ прошла открытая олимпиада по русскому языку для иностранных учащихся

Участниками конкурса стали иностранные студенты из 11 российских университетов, которые проявили свои таланты и знания, читая стихи и исполняя песни на русском языке. На этот раз темой выступления были выбраны «Времена года». Участники исполнили произведения русских и советских авторов о весне, лете, осени и зиме.

— Программа мероприятия состояла из 104 выступлений. На сцене свои таланты продемонстрировали представители 48 стран. Среди выступающих были студенты МГТУ ГА, МСХА имени Тимирязева, РУТ, МИФИ и его филиала в г. Обнинске , МГСУ, МТУСИ, МФТИ, СТАНКИНа, МИСиС и, конечно, из МЭИ, — сообщили в пресс-службе вуза.

Олимпиадные соревнования продолжались шесть часов. Свои награды победители получат во время заключительного мероприятия — Недели иностранного студента 6 апреля в ДК «МЭИ». (вт)