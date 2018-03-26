26 марта во Дворце творчества — мемориале состоялась церемония торжественного открытия 28-го конкурса «Учитель года Кировской области».
Главная цель конкурса — поддержка педагогов, повышение престижа учительского труда и распространение лучшего педагогического опыта.
Участников поприветствовал глава региона Игорь Васильев. Губернатор отметил, что сегодня в зале присутствуют лучшие из числа творческих педагогов, участвовавших в муниципальном этапе.
«Именно вы стали лучшими и вышли на финишную прямую профессионального состязания, — обратился Игорь Васильев к конкурсантам. — Современной школе нужен современный учитель. Развитие учительского потенциала является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Кировской области. Конкурс «Учитель года» открывает яркие педагогические таланты, выявляет новые педагогические тенденции. Кировская область стабильно входит в десятку регионов по качеству общего образования, а наши педагоги успешно представляют область на всероссийских конкурсах профессионального мастерства».
В 2018 году конкурс проводится по семи номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог года», «Мастер производственного обучения», «Преподаватель профессионального цикла», «Педагогический дебют». Всего в конкурсе будут участвовать 52 человека (в прошлом году — 40).
По каждой номинации конкурса сформировано профессиональное жюри. В его составе — специалисты ИРО, учёные ВятГУ, преподаватели и руководители образовательных организаций, победители конкурса прошлых лет, ветераны педагогического труда, заслуженные учителя РФ.
Проведение уроков учителями-конкурсантами в номинациях «Учитель года» и «Педагогический дебют» оценит и детское жюри. На протяжении всего конкурса будет работать общественное жюри, которое возглавит завотделом управления образования администрации Омутнинского района Ольга Кузнецова.
Напомним, первый конкурс «Учитель года Кировской области» состоялся в 1991 году. В нём приняли участие четыре учителя по одной номинации «Учитель года». С 1991 по 2017 годы в областном этапе конкурса участвовали 504 педагога.
Имена победителей станут известны 30 марта на церемонии закрытия конкурса. Каждому победителю будут вручены диплом, специальный приз «Хрустальный пеликан», а также присуждена премия Правительства области в размере 100 тысяч рублей каждая.
В 2018-2019 годах победители будут представлять регион на всероссийских конкурсах педагогического мастерства, в том числе на конкурсе «Учитель года России».
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области