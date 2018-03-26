В Кирове дан старт конкурсу «Учитель года Кировской области — 2018»

26 марта во Дворце творчества — мемориале состоялась церемония торжественного открытия 28-го конкурса «Учитель года Кировской области».

Главная цель конкурса — поддержка педагогов, повышение престижа учительского труда и распространение лучшего педагогического опыта.

Участников поприветствовал глава региона Игорь Васильев . Губернатор отметил, что сегодня в зале присутствуют лучшие из числа творческих педагогов, участвовавших в муниципальном этапе.

«Именно вы стали лучшими и вышли на финишную прямую профессионального состязания, — обратился Игорь Васильев к конкурсантам. — Современной школе нужен современный учитель. Развитие учительского потенциала является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Кировской области . Конкурс «Учитель года» открывает яркие педагогические таланты, выявляет новые педагогические тенденции. Кировская область стабильно входит в десятку регионов по качеству общего образования, а наши педагоги успешно представляют область на всероссийских конкурсах профессионального мастерства».

В 2018 году конкурс проводится по семи номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог года», «Мастер производственного обучения», «Преподаватель профессионального цикла», «Педагогический дебют». Всего в конкурсе будут участвовать 52 человека (в прошлом году — 40).

По каждой номинации конкурса сформировано профессиональное жюри. В его составе — специалисты ИРО, учёные ВятГУ, преподаватели и руководители образовательных организаций, победители конкурса прошлых лет, ветераны педагогического труда, заслуженные учителя РФ

Проведение уроков учителями-конкурсантами в номинациях «Учитель года» и «Педагогический дебют» оценит и детское жюри. На протяжении всего конкурса будет работать общественное жюри, которое возглавит завотделом управления образования администрации Омутнинского района Ольга Кузнецова

Напомним, первый конкурс «Учитель года Кировской области» состоялся в 1991 году. В нём приняли участие четыре учителя по одной номинации «Учитель года». С 1991 по 2017 годы в областном этапе конкурса участвовали 504 педагога.

Имена победителей станут известны 30 марта на церемонии закрытия конкурса. Каждому победителю будут вручены диплом, специальный приз «Хрустальный пеликан», а также присуждена премия Правительства области в размере 100 тысяч рублей каждая.

В 2018-2019 годах победители будут представлять регион на всероссийских конкурсах педагогического мастерства, в том числе на конкурсе «Учитель года России».

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области