В одной из школ района Текстильщики организуют дни открытых дверей

В нескольких корпусах школы №1367, которая расположена в районе Текстильщики, пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Дни открытых дверей будут проходить с 27 по 29 марта в корпусах по адресам: улица Васильцовский Стан, дом 6, 2-й Саратовский проезд, дом 4, Саратовская улица, дом 16, корпус 2. На встречах дети и взрослые узнают о направлениях предпрофессиональной подготовки, которые будут реализованы в следующем учебном году, — сказал представитель школы.

Отметим, что каждый день будет посвящен своему направлению. Так, 27 марта в учебном корпусе на Васильцовском Стане состоится встреча, посвященная инженерной деятельности. На следующий день в корпусе во 2-м Саратовском проезде будет организована встреча для тех, кто интересуется кадетским направлением. А в отделении на Саратовской улице 29 марта организуют мероприятия, посвященные естественнонаучному направлению. (мю)