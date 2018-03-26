Ещё
В одной из школ района Текстильщики организуют дни открытых дверей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В одной из школ района Текстильщики организуют дни открытых дверей 

Управа района Текстильщики 45 минут назад
Фото: У нас в Текстильщиках
В нескольких корпусах школы №1367, которая расположена в районе Текстильщики, пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Дни открытых дверей будут проходить с 27 по 29 марта в корпусах по адресам: улица Васильцовский Стан, дом 6, 2-й Саратовский проезд, дом 4, Саратовская улица, дом 16, корпус 2. На встречах дети и взрослые узнают о направлениях предпрофессиональной подготовки, которые будут реализованы в следующем учебном году, — сказал представитель школы.
Отметим, что каждый день будет посвящен своему направлению. Так, 27 марта в учебном корпусе на Васильцовском Стане состоится встреча, посвященная инженерной деятельности. На следующий день в корпусе во 2-м Саратовском проезде будет организована встреча для тех, кто интересуется кадетским направлением. А в отделении на Саратовской улице 29 марта организуют мероприятия, посвященные естественнонаучному направлению. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
Школьники из Текстильщиков побывали в экспедиции в Курске Лекция о проблеме неинфекционных заболеваний состоялась в школе №1367 в Текстильщиках В школах Текстильщиков прошли собрания, посвященные предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов429
США высылают российских дипломатов286
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно212
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди130
Тест: Как спастись при пожаре36
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение