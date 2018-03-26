25 марта стартовал заключительный этап XVII всероссийской олимпиады школьников по праву. В 2018 году Олимпиада в шестой раз проходит на территории Нижегородской области.
В Центре одаренных детей (ЦОД) состоялась пресс-конференция, в которой принял участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.
По словам министра, Нижегородская область была выбрана местом проведения Всероссийской олимпиады по праву, в том числе благодаря успешному опыту организации мероприятия в прошлые годы. Сейчас участники проходят письменный этап состязаний. После их ожидает устный тур, где олимпиадники покажут свои ораторские способности.
В состав жюри Олимпиады входят преподаватели ведущих вузов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, практикующие юристы и 12 преподавателей ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Возглавляют жюри вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, доцент кафедры адвокатуры и нотариата Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, кандидат юридических наук Светлана Володина.
В этом году до финала дошли 260 учащихся 9-11 классов из 66 регионов страны. Школьники приехали из Калининграда, Сахалина, Крыма, Севастополя. Самая многочисленная команда из Москвы — 146 человек. Нижний Новгород представляют три ученика: Альбина Атауллина (МБОУ Красногорская средняя школа Пильнинского района Нижегородской области) — 10 класс; Вероника Крепышева (МБОУ «Школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Н. Новгород) — 11 класс; Анастасия Солодуненко (МБОУ «Гимназия № 136», г. Н. Новгород) — 11 класс.
«Нас ждет насыщенная, интересная неделя. Олимпиада дает возможность пообщаться между собой как преподавателям, так и детям, которых объединяют общие интересы», — отметил Сергей Злобин.
Организаторами Олимпиады являются Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Нижегородским государственным университетом им. Н. И. Лобачевского.