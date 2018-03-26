Нижегородская область была выбрана местом проведения Всероссийской олимпиады по праву

25 марта стартовал заключительный этап XVII всероссийской олимпиады школьников по праву. В 2018 году Олимпиада в шестой раз проходит на территории Нижегородской области

В Центре одаренных детей (ЦОД) состоялась пресс-конференция, в которой принял участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин

По словам министра, Нижегородская область была выбрана местом проведения Всероссийской олимпиады по праву, в том числе благодаря успешному опыту организации мероприятия в прошлые годы. Сейчас участники проходят письменный этап состязаний. После их ожидает устный тур, где олимпиадники покажут свои ораторские способности.

В этом году до финала дошли 260 учащихся 9-11 классов из 66 регионов страны. Школьники приехали из Калининграда , Сахалина, Крыма Севастополя . Самая многочисленная команда из Москвы — 146 человек. Нижний Новгород представляют три ученика: Альбина Атауллина (МБОУ Красногорская средняя школа Пильнинского района Нижегородской области) — 10 класс; Вероника Крепышева (МБОУ «Школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Н. Новгород) — 11 класс; Анастасия Солодуненко (МБОУ «Гимназия № 136», г. Н. Новгород) — 11 класс.

«Нас ждет насыщенная, интересная неделя. Олимпиада дает возможность пообщаться между собой как преподавателям, так и детям, которых объединяют общие интересы», — отметил Сергей Злобин.