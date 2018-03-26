На Урале уволили учительницу начальных классов, обвиненную в проституции

Юрист из Екатеринбурга Артем Коноплев обвинил учительницу младших классов одной из городских школ в занятиях проституцией, сообщает URA.RU.

В беседе с агентством юрист рассказал, что его подписчики прислали ему скриншоты с сайта знакомств, где девушка вела переговоры о стоимости сексуальных услуг.

«Я сначала не поверил. Списался, оказалось, все так. Она просила за свои услуги 80 тысяч рублей. Договорились с ней встретиться, встречу она назначила прямо возле школы — представляете!» — заявил Ковалев.

«Я хотел бы, чтобы эта девушка была не просто уволена, а потеряла право занимать подобные должности. И чтобы родители знали, кто учит их детей», — добавил юрист.

В качестве доказательства он предоставил скриншоты переписки с молодым педагогом во «ВКонтакте». В настоящее время, отмечает агентство, страничка девушки в соцсети удалена.

В свою очередь директор школы, где работала учительница, рассказала агентству, что девушка уволилась по собственному желанию.

По ее словам, она говорил и с юристом, и с педагогом. «Она молодая глупая девочка, приехала в Екатеринбург из провинции, получила высшее образование, худенькая вся. А этот человек ломает ей жизнь, зачем он это делает? Ради пиара?», — сказала директор школы.

«Я побеседовала с ней, она сказала, что проституцией не занимается, а все, что на нее есть у этого человека, было подстроено. Тем не менее она сама пришла ко мне с заявлением, а я его подписала», — объяснила сложившуюся ситуацию директор школы.