В школе на Синявинской провели фестиваль «Наши общие возможности — наши общие результаты»

В минувшую субботу, 24 марта, на базе школ шести районов САО — Молжаниновского, Войковского, Головинского, Коптево, Левобережного и Ховрино состоялся фестиваль межрайонных советов директоров «Наши общие возможности — наши общие результаты».

Темой встречи стало «Персонализированное обучение — билет в будущее в мировом цифровом содружестве: МРСД — Москва Россия !».

— Мастер-классы, игры, консультации, встречи и выступления — в «Школе Перспектива» мероприятия прошли на более чем 20 площадках. Фестиваль собрал родителей, учащихся и всех жителей района, которым педагоги продемонстрировали свои образовательные возможности, достигнутые успехи, — отметил представитель администрации школы.

Программа мероприятия оказалась яркой и насыщенной. (то)