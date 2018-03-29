КС РФ разбирает дело об отсрочке от армии для студентов вузов

Ситуация, в которой оказался Павел Спиридонов из Саранска , сейчас довольно типична. Возникла она после 2004 года, когда российские школьники перешли на 11-летнее обучение. В соответствии с законом об образовании в первый класс принимают детей в возрасте от 6,5 до семи лет, соответственно, большинству юношей исполняется 18 — возраст призыва на срочную службу в армию — еще в школе. Так произошло и с Павлом, но юноша окончил школу, поступил на архитектурно-строительный факультет Национального исследовательского Мордовского государственного университета и окончил бакалавриат. А когда захотел продолжить обучение по магистерской программе — и поступил! — оказалось, что сначала ему придется отслужить. По закону отсрочка от призыва на службу может быть предоставлена только дважды, и суды общей юрисдикции это положение подтвердили. В то же время одноклассники Павла, которые младше его на несколько месяцев, подобной проблемы не имеют и учатся дальше. Им отправляться на плац придется после окончания обучения. Такая ситуация, по мнению адвоката Романа Кемаева, нарушает статью 19 Конституции РФ — принцип равенства перед законом.

— Такое состояние закона ставит лиц одного года рождения либо выпуска из средней школы на продолжение обучения в высшем учебном заведении по программе магистратуры в зависимость от даты рождения и начала обучения в средней школе, то есть от наступления событий, объективно не зависящих от участников данных правоотношений, — указал Кемаев в жалобе, направленной в КС РФ.

Коллизия возникла из-за отсрочки от службы в армии, но оказалось, что судьи поставили вопрос гораздо шире

Аналогичная история произошла и в Республике Татарстан Роман Халиков отучился по программе бакалавриата Казанского госуниверситета, поступил в магистратуру, но военкомат заявил на него свои права.

Бугульминский городской суд Республики Татарстан рассудить их не смог и обратился в КС РФ.

А вот представители органов власти никакого нарушения в сложившейся ситуации не видят. Подобное могло происходить и ранее, отметил полномочный представитель Совета Федерации в КС РФ Андрей Клишас , если мальчик пошел в школу в возрасте 8 лет.

Кроме того, в РФ является обязательным только общее среднее образование, а вот высшее — это право гражданина, которое он реализует самостоятельно. При этом сам может отдать предпочтение не только вузу, факультету и специальности, но и форме обучения. К примеру, может выбрать не бакалавриат, а специалитет. И если первая отсрочка была предоставлена ему еще в школе, то второй хватит, чтобы закончить вуз. Вот тут у судей и возник вопрос: можно ли считать диплом бакалавра «полноценным высшим образованием». Ведь нельзя, например, только с дипломом бакалавра стать судьей. По мнению представителя Думы Татьяны Касаевой, специалитет все же предпочтительнее.

Однако если давать отсрочку и на бакалавриате, и в магистратуре, то нужно давать ее и в аспирантуре, реализуя принцип непрерывности образования, заявленный в законе об образовании. В этом случае, подсчитал полномочный представитель президента РФ Михаил Кротов , к концу обучения в вузе мужчинам будет 27 лет, то есть они выйдут из призывного возраста. Тем самым отсрочка превращается в освобождение от службы в армии, а ведь в соответствии с Конституцией РФ защита Отечества и подготовка к ней, то есть срочная служба в армии, «является долгом и обязанностью гражданина РФ».

Что касается неравенства в отношении одноклассников, одному из которых нужно отслужить до окончания вуза, а другому нет, то Кротов напомнил, что высшее образование в РФ получают на конкурсной основе. То есть его в принципе получают не все. Точно так же и с магистратурой: мест на второй ступени Болонской системы примерно в 10 раз меньше, чем на первой. По мнению полпреда президента в КС, магистрантам вообще не стоило бы давать отсрочку: отучился — отслужил — далее по желанию можешь продолжать обучение. Или не продолжать.

— Действующим правовым регулированием обеспечиваются как реализация всеми гражданами, подлежащими призыву на военную службу (имеющими право на отсрочку и теми, кому данная возможность не предоставлена), конституционного права на образование, так и исполнение ими конституционной обязанности по несению военной службы — хотя и в различном порядке, определенном законом, что не противоречит статьям 43 и 59 Конституции, — такое мнение высказал и представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский

Окончательное мнение Конституционного суда РФ мы узнаем примерно через месяц

Стоит отметить еще один нюанс: в соответствии с ФЗ «О статусе военнослужащих» за гражданами, призванными на службу в период обучения, при увольнении со службы сохраняется право на продолжение учебы в том же образовательном учреждении. С учетом всего сказанного, решение КС кажется очевидным. Однако судья КС РФ Сергей Князев в ходе слушаний спросил у участников процесса, не считают ли они разницу в положении одноклассников «дискриминацией по дню совершеннолетия». А судья Юрий Рудкин отметил, что «двухуровневая система образования ставит граждан в неравное положение». Кроме того, есть экспертное заключение Совета при президенте РФ по правам человека , в котором оспоренные нормы признаны не соответствующими Конституции РФ.

— Все лица, получающие высшее образование после получения школьного образования, должны иметь возможность продолжения обучения по программам бакалавриата и магистратуры, вне зависимости от того, пришлось ли им воспользоваться отсрочкой от призыва на военную службу в период получения среднего общего образования из-за достижения ими совершеннолетнего возраста, — сказано в документе. — Установление правового регулирования, предполагающего, что граждане, достигшие совершеннолетия при обучении в школе, должны воспользоваться правом на отсрочку от призыва для того, чтобы иметь возможность реализовать свое право на получение среднего образования, не может лишать их доступа к получению высшего образования на таких же началах, которые установлены для всех остальных.

Окончательное мнение КС РФ мы узнаем примерно через месяц. О точной дате его провозглашения будет объявлено позднее.