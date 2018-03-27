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КС решит, сколько отсрочек от призыва полагается студентам
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КС решит, сколько отсрочек от призыва полагается студентам 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Legal.Report
Конституционный суд РФ принял к рассмотрению дело о проверке конституционности положений закона о военной службе, разрешающих получение не более двух отсрочек от призыва в армию.
Поводом для проверки стала жалоба студента Павла Спиридонова и запрос Бугульминского городского суда Татарстана. Спиридонов первый раз получил отсрочку от призыва, будучи учеником выпускного класса средней школы. Затем ему была предоставлена вторая отсрочка при учебе в бакалавриате Мордовского госуниверситета. А вот завершить обучение в магистратуре студенту уже не удалось — суды признали, что отсрочка может быть предоставлена лишь два раза, и заявитель эти льготы уже исчерпал. Аналогичное дело рассматривает сейчас суд в Татарстане. Магистр первого года обучения Казанского федерального университета Роман Халиков также исчерпал отсрочки от призыва на военную службу, получив первую еще в школе.
Заявители в своих обращениях в КС указывают, что прием детей в первый класс средней школы осуществляется по достижении ими 7-го или 8-го года жизни, то есть совершеннолетие многих учеников наступает до окончания школы. Это влечет предоставление им отсрочки для получения среднего общего образования. Одновременно это лишает их возможности после получения высшего образования по программе бакалавриата продолжить обучение в магистратуре. При этом законодательство об образовании и Конституция РФ гарантируют право на непрерывное образование.
Дело о проверке конституционности положений подпункта «а» п. 2 ст. 24 закона «О воинской обязанности и военной службе» будет рассмотрено Конституционным судом 29 марта в открытом заседании.
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