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КС рассмотрит вопрос о праве студентов магистратуры на отсрочку от армии
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КС рассмотрит вопрос о праве студентов магистратуры на отсрочку от армии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Конституционный суд РФ на открытом заседании в четверг рассмотрит жалобы на норму закона «О воинской обязанности и военной службе», которая не предусматривает предоставление третьей отсрочки от призыва на военную службу для обучения в магистратуре.
Как говорится в материалах суда, поводом к рассмотрению дела стала жалоба жителя Саранска Павла Спиридонова, студента магистратуры Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, а также запрос Бугульминского городского суда Татарстана, который рассматривает дело студента магистратуры Казанского (Приволжского) федерального университета Романа Халикова.
Спиридонов и Халиков закончили среднюю школу после достижения совершеннолетия, а потому еще до поступления в вуз воспользовались отсрочкой от призыва. Вторую отсрочку молодые люди получили во время обучения по программе бакалавриата. В 2017 году призывные комиссии решили призвать обоих молодых людей на военную службу.
Спиридонов обратился в суд, однако первая и апелляционная судебные инстанции признали, что отсрочка от призыва может быть предоставлена лишь два раза, и заявитель эти льготы уже исчерпал. Бугульминский городской суд приостановил производство по аналогичному иску Халикова и обратился в КС.
В своих обращениях в КС заявители указывают, что прием детей в первый класс школы осуществляется по достижении ими возраста семи или восьми лет. Совершеннолетие учеников постарше наступает до окончания школы, что влечет предоставление отсрочки для получения среднего общего образования. Одновременно это лишает их возможности после получения высшего образования по программе бакалавриата продолжить обучение в магистратуре.
При этом законодательство об образовании и конституция РФ гарантируют право на непрерывное образование. Таким образом, нарушаются конституционные принципы обеспечения равенства прав и свобод, а также реализации права на образование в течение всей жизни.
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