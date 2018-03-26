Школьники Некрасовки отличились на конкурсе проектных и исследовательских работ 

В субботу, 24 марта, группа учащихся школы № 2051 района Некрасовка приняла участие в Городском этапе конкурса проектных и исследовательских работ.
На экономической секции в разделе «Развитие предпринимательства, среднего и малого бизнеса» свой проект представили обучающиеся 9-х классов. В результате команда школы заняла почетное третье место.
— Ребят подготовили педагоги Анна Деева, Татьяна Худенко и Наталья Якушкова, — уточнили в школе.
Школа расположена по адресу: проспект Защитников Москвы, дом 9, корпус 2. (вт)