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Школьники Некрасовки отличились на конкурсе проектных и исследовательских работ
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Школьники Некрасовки отличились на конкурсе проектных и исследовательских работ 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В субботу, 24 марта, группа учащихся школы № 2051 района Некрасовка приняла участие в Городском этапе конкурса проектных и исследовательских работ.
На экономической секции в разделе «Развитие предпринимательства, среднего и малого бизнеса» свой проект представили обучающиеся 9-х классов. В результате команда школы заняла почетное третье место.
— Ребят подготовили педагоги Анна Деева, Татьяна Худенко и Наталья Якушкова, — уточнили в школе.
Школа расположена по адресу: проспект Защитников Москвы, дом 9, корпус 2. (вт)
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