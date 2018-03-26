Ещё
В одной из школ Рязанского прошла неделя естественных наук
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В одной из школ Рязанского прошла неделя естественных наук 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Неделя предметов естественнонаучного цикла прошла в школе №329 имени Хлобыстова, которая расположена в 4-м Вешняковском проезде в Рязанском районе. Об этом сообщили в администрации школы.
— В рамках недели естественных наук в 7 «А» классе состоялся открытый урок физики. Занятие проводилось в форме урока-исследования по теме «Плавание тел». На уроке использовалась интерактивная панель, которая позволяет менять виды деятельности учащихся: просматривать видеосюжеты, выполнять интерактивные и тестовые задания, использовать элементы презентации, работать с текстами и многое другое, — сказал представитель школы.
Напомним, что школа №329 расположена по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
День открытых дверей соберет родителей и детей в школе на 4-й Новокузьминской Для строительства Кожуховской линии на неделю закроют три станции Таганско-Краснопресненской линии В интернете появилось видео панорамной съемки обновленной Тверской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов433
США высылают российских дипломатов288
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно212
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди128
Тест: Как спастись при пожаре36
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение