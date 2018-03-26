В одной из школ Рязанского прошла неделя естественных наук

Неделя предметов естественнонаучного цикла прошла в школе №329 имени Хлобыстова, которая расположена в 4-м Вешняковском проезде в Рязанском районе. Об этом сообщили в администрации школы.

— В рамках недели естественных наук в 7 «А» классе состоялся открытый урок физики. Занятие проводилось в форме урока-исследования по теме «Плавание тел». На уроке использовалась интерактивная панель, которая позволяет менять виды деятельности учащихся: просматривать видеосюжеты, выполнять интерактивные и тестовые задания, использовать элементы презентации, работать с текстами и многое другое, — сказал представитель школы.

Напомним, что школа №329 расположена по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)