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Первоклассники из школы №2121 района Люблино за неделю посетили три библиотеки
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Первоклассники из школы №2121 района Люблино за неделю посетили три библиотеки 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Учащиеся первого класса школы №2121 имени Куркоткина в рамках Недели детской книги посетили три библиотеки. Об этом сообщил представитель образовательного учреждения.
— В школьной библиотеке ребята познакомились с героями детских книжек, посоревновались с Буратино и Незнайкой, послушали советы Королевы книг. В библиотеке №105 наши ученики стали докторами для книг, которым уже много лет. Наши дети рассуждали о бережном отношении к книге, ведь это труд многих людей и именно книга открывает нам целый мир. А в библиотеке №130 ребята приняли участие в квест-игре. Познавательные задания на каждом из четырех этапов не дали никому заскучать, — сказал представитель школы.
Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина расположена по адресу улица Ставропольская, дом 20. (мю)
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