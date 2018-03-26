В школе на улице Артюхиной прошла окружная спартакиада по шашкам

Окружные соревнования по шашкам в рамках спартакиады «Спорт для всех» прошли на минувшей неделе в отделении школы №654 имени Фридмана, которое находится на улице Артюхиной в районе Текстильщики. Об этом сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта ЮВАО.

— Все участники показали отличные навыки игры в шашки. Победители были награждены медалями и грамотами, — добавил представитель пресс-службы центра.

Напомним, что одно из отделений школы №654 имени Фридмана расположено по адресу улица Артюхиной, 17. (мю)