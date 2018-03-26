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В школе на улице Артюхиной прошла окружная спартакиада по шашкам
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В школе на улице Артюхиной прошла окружная спартакиада по шашкам 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Окружные соревнования по шашкам в рамках спартакиады «Спорт для всех» прошли на минувшей неделе в отделении школы №654 имени Фридмана, которое находится на улице Артюхиной в районе Текстильщики. Об этом сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта ЮВАО.
— Все участники показали отличные навыки игры в шашки. Победители были награждены медалями и грамотами, — добавил представитель пресс-службы центра.
Напомним, что одно из отделений школы №654 имени Фридмана расположено по адресу улица Артюхиной, 17. (мю)
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