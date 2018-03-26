Ещё
Сургутские учителя стали лучшими на конкурсе педагог года Югры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сургутские учителя стали лучшими на конкурсе педагог года Югры 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
26 марта 2018 года — в городе Белоярском подвели итоги регионального этапа конкурса профмастерства среди педагогов. С 12 по 16 марта 2018 года в городе Белоярский проходил региональный конкурс «Педагог года Югра — 2018» победители конкурса представят округ на всероссийских конкурсах.
Три дня 50 преподавателей со всего округа соревновались не просто в знаниях и умениях, но и в понимании, что такое современная педагогика с современными технологиями и тонким психологическим подходом. Победителей выбирали в 5-ти номинациях: «Учитель года», «Сердце отдаю детям», воспитатель года», «Учитель родного языка и литературы», «Педагог психолог года».
По решению жюри 2 номинации присудили прекрасным дамам из Сургута. Так учителем года стала учительница иностранного языка Екатерина Колесникова. Женщина преподает в школе с углублённым изучение иностранных языков. Регина Андреева воспитательница из детского садика «Берёзка» обошла всех коллег в номинации «Воспитатель года». Психолог детского сада «Бусинка» Оксана Тихонова завоевала титул «Педагог-психолог года». Титул «Сердце отдаю детям» достался Натальи Эйхвальд из Октябрьского района, а в номинации «Учитель родного языка и литературы» победила сельская учительница из Белоярского района. Преподаватели из Нижневартовска заняли 2-ые и 3-тьи места.
Уральский меридиан: последние новости
В Кургане среди школьников ищут наркоманов Екатеринбургские студенты выиграли стипендии фонда Владимира Потанина Администрацию Кургана через суд заставляют ремонтировать школы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов433
США высылают российских дипломатов288
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно212
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди128
Тест: Как спастись при пожаре36
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение