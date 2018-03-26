Сургутские учителя стали лучшими на конкурсе педагог года Югры 

26 марта 2018 года — в городе Белоярском подвели итоги регионального этапа конкурса профмастерства среди педагогов. С 12 по 16 марта 2018 года в городе Белоярский проходил региональный конкурс «Педагог года Югра — 2018» победители конкурса представят округ на всероссийских конкурсах.
Три дня 50 преподавателей со всего округа соревновались не просто в знаниях и умениях, но и в понимании, что такое современная педагогика с современными технологиями и тонким психологическим подходом. Победителей выбирали в 5-ти номинациях: «Учитель года», «Сердце отдаю детям», воспитатель года», «Учитель родного языка и литературы», «Педагог психолог года».
По решению жюри 2 номинации присудили прекрасным дамам из Сургута. Так учителем года стала учительница иностранного языка Екатерина Колесникова. Женщина преподает в школе с углублённым изучение иностранных языков. Регина Андреева воспитательница из детского садика «Берёзка» обошла всех коллег в номинации «Воспитатель года». Психолог детского сада «Бусинка» Оксана Тихонова завоевала титул «Педагог-психолог года». Титул «Сердце отдаю детям» достался Натальи Эйхвальд из Октябрьского района, а в номинации «Учитель родного языка и литературы» победила сельская учительница из Белоярского района. Преподаватели из Нижневартовска заняли 2-ые и 3-тьи места.