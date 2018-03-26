В школе Останкина стартовала благотворительная акция

Благотворительная акция «Милосердие» стартовала в школе №1220 в Останкинском районе. С 26 по 30 марта школьники, а также все неравнодушные граждане могут принести вещи, которые затем отправятся воспитанникам Свято-Софийского социального дома и Сергиев-Пасадского интерната «Березка».

— В апреле наши ребята поедут в эти дома с подарками, концертами, интерактивными программами, играми, чтобы поддержать воспитанников интернатов. Там живут дети с тяжелыми нарушениями, — пояснили в администрации учебного заведения.

Напомним, школа №1220 находится по адресу Аргуновская улица, дом 12, корпус 2, строение 1. (иб)