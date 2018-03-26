Высокую мотивацию московских школьников к изучению математики оценил профессор из Японии

Заместитель директора Института изучения и развития образования при Университете Канадзавы ( Япония ), профессор Минору Отани в ходе своего визита в одну из московских школ отметил большой интерес московских школьников к изучению математики.

«Что меня больше всего впечатлило, так это мотивация детей. Школьники занимаются математикой с огромным удовольствием и познают ее на очень глубоком уровне», — рассказал профессор из Японии Минору Отани, заместитель директора Института изучения и развития образования при Университете Канадзавы.

Москве профессор из Японии Минору Отани изучает методики математического образования.

«Мы очень уважаем русскую математику. Я считаю, что изучение данного предмета, основ математики очень важно для молодого поколения», — подчеркнул он.

По мнению профессора, у российских и японских учителей похожие подходы к образованию, но есть и отличия. Также Минору Отани рассказал о графике работы японских учителей.

«Японские учителя работают очень много. Они приходят на работу до семи утра и уходят после девяти вечера, у них нет отпуска, лишь три-четыре дня в августе они отдыхают. В субботу и воскресенье они часто приходят в школу и работают», — отметил он.