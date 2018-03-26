Профессор из Японии заявил, что столичным школьникам интересна математика 

Математика, как подчеркнул Отани, важная дисциплина.
Профессор из Японии и замдиректора Института изучения при Университете Канадзавы сообщает, что московским школьникам довольна интересна математика.
По утверждению Минору Отани, он впечатлен тем, как ученики столичных образовательных заведений изучают дисциплину. Как отмечает научный специалист, у РФ и Японии схожие методики обучения.
Кроме того, передает ФБА «Экономика сегодня», Отани заключает, что во многих странах образовательная система ограничивается поверхностным знакомством с математикой.
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