Учителям из Войковского рассказали об основах здорового образа жизни

Педагоги школьного отделения Политехнического колледжа имени Годовикова, расположенного в Войковском, приняли участие в обучающем лектории по вопросам формирования здорового образа жизни.

«Лекторий проведен специалистами городской поликлиники №45. Педагогам рассказали о рисках развития хронических неинфекционных заболеваний, в том числе инсультов и инфарктов. По окончании лектория все педагоги получили буклет «Хочу жить долго!», содержащий краткую информацию по тематике», — говорится на официальном сайте колледжа.

Занятие проходило на базе школы №1315 на минувшей неделе. (ео)