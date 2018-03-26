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Учителям из Войковского рассказали об основах здорового образа жизни
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Учителям из Войковского рассказали об основах здорового образа жизни 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Педагоги школьного отделения Политехнического колледжа имени Годовикова, расположенного в Войковском, приняли участие в обучающем лектории по вопросам формирования здорового образа жизни.
«Лекторий проведен специалистами городской поликлиники №45. Педагогам рассказали о рисках развития хронических неинфекционных заболеваний, в том числе инсультов и инфарктов. По окончании лектория все педагоги получили буклет «Хочу жить долго!», содержащий краткую информацию по тематике», — говорится на официальном сайте колледжа.
Занятие проходило на базе школы №1315 на минувшей неделе. (ео)
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