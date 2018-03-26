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Профессии будущего примерили на себя школьники из Войковского
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Профессии будущего примерили на себя школьники из Войковского 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В рамках фестиваля «Наши общие возможности — наши общие результаты» в школе №90 Войковского района 24 марта прошли тематические мастер-классы и профориентационный ознакомительный квест «Город профессий. Профессии будущего».
— В квесте приняли участие команды учащихся десятых классов. Ребята познакомились с профессиями будущего и попробовали себя в роли эколога, градостроителя современного мегаполиса, переводчика, — пояснили в администрации школы.
На мастер-классах ребятам было предложено попробовать себя в роли поваров, слесарей, переплетчиков, швей. Школьники изготовили подарочные блокноты, сшили пасхальные игрушки, приготовили пиццы и капкейки, а также смоделировали собственные головоломки. (ео)
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