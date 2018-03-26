Воскресная школа храма на Берзарина отметила пятилетие

Воскресная школа, работающая при храме великомученика Феодора Тирона, отметила пятилетие своего существования.

— В первый год в школу было зачислено 36 ребят. Сначала дети занимались в храме. Потом соорудили класс из строительного вагончика, получившего впоследствии название «Малая трапезная». В нем и по сей день проводятся занятия старшей группы. С каждым годом количество ребят в воскресной школе растет. Сейчас воскресную школу посещает порядка 140 воспитанников в возрасте от 3 до 16 лет. Это восемь детских групп, разделенных по возрасту. Есть и группа для взрослых. В ней занимается около 20–30 человек, — рассказала представитель храма Вера Киселева.

По ее словам, ведут занятия в воскресной школе 11 педагогов. Дети на занятиях изучают Закон Божий и основы литургии, читают и разбирают Евангелие, беседуют с батюшкой на важные темы. Для ребят-дошкольников обязательными частями занятия является пение и творческая поделка. Периодически организуются экскурсии и паломнические поездки. По окончании учебного года ребята, регулярно посещавшие занятия, получают удостоверения. Воспитанники принимают участие в детской литургии и делах общины. (ео)