Деловая игра по финансовому планированию прошла в школе Лианозова

В четверг, 22 марта, в 10 «Г» классе школы №1416 района Лианозово прошла деловая игра по теме личного финансового планирование на базе ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» в рамках Московской городской программы повышения уровня финансовой грамотности. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Ребятам пришлось непросто. Оказалось, чтобы накопить на конкретную цель, хранить деньги дома невыгодно, а инвестировать в акции рискованно!», — отмечается в сообщении.

Напомним, школа №1416 находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (вт)