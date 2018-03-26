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Деловая игра по финансовому планированию прошла в школе Лианозова
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Деловая игра по финансовому планированию прошла в школе Лианозова 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В четверг, 22 марта, в 10 «Г» классе школы №1416 района Лианозово прошла деловая игра по теме личного финансового планирование на базе ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» в рамках Московской городской программы повышения уровня финансовой грамотности. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Ребятам пришлось непросто. Оказалось, чтобы накопить на конкретную цель, хранить деньги дома невыгодно, а инвестировать в акции рискованно!», — отмечается в сообщении.
Напомним, школа №1416 находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (вт)
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