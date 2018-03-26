Воспитанники школы циркового искусства из Кузьминок побывали в Мосгордуме 

По приглашению депутата Владимира Платонова воспитанники Школы циркового искусства имени Никулина побывали в Московской городской думе. Экскурсия была организована местным отделением партии «Единая Россия» района Кузьминки.
В ходе беседы с Владимиром Платоновым ребята узнали много интересного о работе Московской городской думы. В рамках реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок», депутат рассказал воспитанникам об основах юридической грамотности, ответил на важные вопросы, касающиеся доступности образования, прав и обязанностей детей, подростков и молодых людей. Во время беседы также были затронуты важные вопросы о льготах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении жилья. (вт)