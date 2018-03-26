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В Ханты-Мансийске активно формируются юнармейские отряды
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В Ханты-Мансийске активно формируются юнармейские отряды 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В окружной столице обсудили реализацию проекта «ЮНАРМИЯ». Заместитель главы Ханты-Мансийска Ирина Черкунова рекомендовала активизировать план мероприятий по развитию молодёжного движения. Как было отмечено в ходе выступлений руководителей отрядов, школьники проявляют живой интерес и желание пополнить ряды всероссийского движения.
«Очень важно, создать максимальную открытость проекта «Юнармия». В школах необходимо активнее проводить разъяснительную работу — организовать специальный стенд. Деятельность в этом направлении должна быть отражена на сайтах образовательных организаций. Необходимо, чтобы каждый родитель понимал, чем будет заниматься его ребёнок в этом военно-патриотическом проекте», — отметила Ирина Черкунова.
Сегодня отряды юнармейцев созданы во всех школах окружного центра, в них входят ученики от 4 до 11 классов. Общая численность участников молодёжного движения составляет почти 800 человек. Для бойцов «Юнармии» регулярно проводятся состязания и мастер-классы. Юнармейцы Ханты-Мансийска принимают участие в городских и региональных турнирах военно-патриотической направленности.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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