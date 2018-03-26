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Интеллектуалы школы № 1534 встретились с известным физиком Юрием Кульчиным
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Интеллектуалы школы № 1534 встретились с известным физиком Юрием Кульчиным 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
На днях в первом школьном отделении школы № 1534 состоялась седьмая встреча Интеллектуального клуба старшеклассников. Гостем школьной научной гостиной стал Кульчин Юрий Николаевич — российский физик, профессор, доктор физико-математических наук, академик РАН, специалист в области оптики, лазерной физики, оптической обработки информации и оптических измерений, директор Института автоматики и процессов управления ДВО РАН.
В рамках мероприятия Юрий Николаевич Кульчин рассказал школьникам о природной биоминерализации и ее использовании в науке. Ребятам было интересно услышать о новейших разработках и открытиях ученых в этой области.
В завершение встречи директор школы Ольга Семёновна Шейнина вручила Юрию Николаевичу символ школы № 1534 — кота ученого, а ребята поблагодарили гостя за выступление аплодисментами.
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