Интеллектуалы школы № 1534 встретились с известным физиком Юрием Кульчиным

На днях в первом школьном отделении школы № 1534 состоялась седьмая встреча Интеллектуального клуба старшеклассников. Гостем школьной научной гостиной стал Кульчин Юрий Николаевич — российский физик, профессор, доктор физико-математических наук, академик РАН , специалист в области оптики, лазерной физики, оптической обработки информации и оптических измерений, директор Института автоматики и процессов управления ДВО РАН.

В рамках мероприятия Юрий Николаевич Кульчин рассказал школьникам о природной биоминерализации и ее использовании в науке. Ребятам было интересно услышать о новейших разработках и открытиях ученых в этой области.

В завершение встречи директор школы Ольга Семёновна Шейнина вручила Юрию Николаевичу символ школы № 1534 — кота ученого, а ребята поблагодарили гостя за выступление аплодисментами.