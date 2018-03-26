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Конкурс чтецов провели в детских садах района Кузьминки
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Конкурс чтецов провели в детских садах района Кузьминки 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В рамках «Книжкиной недели» в детских садах школы № 641 имени Сергея Есенина в Кузьминках проходит ставший уже доброй традицией конкурс чтецов. Об этом сообщили в администрации учебного учреждения.
— В этот раз дошкольники выразительно читали стихотворения и сказки Александра Пушкина, стихи Сергея Михалкова. Дети как всегда прекрасно справились со своей задачей, продемонстрировали не по годам развитые литературные таланты и умения, — отметил один из педагогов.
Напомним, что школа расположена по адресу: Волгоградский проспект, дом 66, корпус 4. (вт)
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