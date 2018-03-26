Юные жители Кузьминок отличились на конкурсе «Соловьиная роща»

Выступление учащихся детской школы искусств «Центр» из Кузьминок в номинации «Юный концертмейстер» на конкурсе «Соловьиная роща» было отмечено получением звания дипломанта I степени.

Конкурс состоялся 24 марта в детской школе искусств имени Балакирева на Ферганской улице, дом 23.

Победителем стала девятилетняя Дарья Пузанова, ученица третьего класса хора «Камертон», класса общего фортепиано под руководством преподавателя Н. А. Фильченко. С музыкальными иллюстрациями девочке помогал учащийся класса ударных инструментов Вениамин Федоров. (вт)