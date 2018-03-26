Школьники из Текстильщиков побывали в Биологическом музее имени Тимирязева

Учащиеся школы №654 имени Фридмана посетили Государственный биологический музей имени Тимирязева. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В музее уместился целый мир растений и животных: от водорослей и орхидей до динозавров и человека. Здесь представлены почти все разделы биологии, имеются эксклюзивные залы, посвященные ботанике и физиологии. Ребята ответили на вопросы олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», — рассказал представитель школы.

Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)