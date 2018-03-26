Ещё
Школьники из Текстильщиков побывали в Биологическом музее имени Тимирязева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники из Текстильщиков побывали в Биологическом музее имени Тимирязева 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Учащиеся школы №654 имени Фридмана посетили Государственный биологический музей имени Тимирязева. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В музее уместился целый мир растений и животных: от водорослей и орхидей до динозавров и человека. Здесь представлены почти все разделы биологии, имеются эксклюзивные залы, посвященные ботанике и физиологии. Ребята ответили на вопросы олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», — рассказал представитель школы.
Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
Юные спортсмены из Текстильщиков заняли первое место на Всероссийском турнире по тхэквондо В одной из школ района Текстильщики организуют дни открытых дверей Школьники из Текстильщиков побывали в экспедиции в Курске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов433
США высылают российских дипломатов288
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно212
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди128
Тест: Как спастись при пожаре36
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение