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В школах Текстильщиков прошли собрания, посвященные предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
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В школах Текстильщиков прошли собрания, посвященные предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
В школах района Текстильщики прошли собрания, посвященные выбору вариантов преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики». В собраниях приняли участие родители учащихся, сотрудники администрации школ, педагоги, в том числе классные руководители, а также представители православных приходов.
— В этом году представители нашего храма приняли участие в собраниях, проходивших в школах №484, 641, 654, 687, 1367, 1421, 2010, 2088, — рассказал настоятель храма святого Андрея Боголюбского на Волжском иерей Кирилл Краев.
По словам Краева, в районе с каждым годом не только растет число выбравших модуль «Основы православной культуры», но и повышается уровень преподавания предмета. Для педагогов, которые ведут этот предмет в школах, регулярно проводятся семинары, курсы повышения квалификации. (мю)
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