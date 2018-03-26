В школах Текстильщиков прошли собрания, посвященные предмету «Основы религиозных культур и светской этики»

В школах района Текстильщики прошли собрания, посвященные выбору вариантов преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики». В собраниях приняли участие родители учащихся, сотрудники администрации школ, педагоги, в том числе классные руководители, а также представители православных приходов.

— В этом году представители нашего храма приняли участие в собраниях, проходивших в школах №484, 641, 654, 687, 1367, 1421, 2010, 2088, — рассказал настоятель храма святого Андрея Боголюбского на Волжском иерей Кирилл Краев.

По словам Краева, в районе с каждым годом не только растет число выбравших модуль «Основы православной культуры», но и повышается уровень преподавания предмета. Для педагогов, которые ведут этот предмет в школах, регулярно проводятся семинары, курсы повышения квалификации. (мю)