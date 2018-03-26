Аксенов призвал внедрить преподавание «Основ православной культуры» во все школы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 марта. / ТАСС /. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал с нового учебного года организовать в 3 — 5 классах школ республики преподавание «Основ православной культуры Крыма» в рамках внеурочной деятельности.

"Со следующего учебного года необходимо реализовать инициативу по максимальному охвату учащихся курсом «Основы православной культуры Крыма» в рамках внеурочной деятельности в 3 — 5 классах всех школ республики", — сказал Аксенов в понедельник в ходе второго съезда руководителей образовательных учреждений региона.

Курс «Основы православной культуры Крыма» в школах республики сейчас преподают детям внеурочно по заявке их родителей. «На сегодняшний день курс изучают 5273 ученика в 151 школе. Это больше, чем в прошлые годы, но все равно составляет лишь треть от общего количества общеобразовательных учреждений республики», — уточнил Аксенов.

"Ситуацию надо исправлять, — считает он. — Директорам школ необходимо обратить особое внимание на преподавание «Основ православной культуры Крыма». Изучение этого предмета способствует не только развитию духовности в нашем обществе, но и росту интереса детей к истории и культуре родного края".

Глава Крыма также сообщил, что в целом дисциплины духовной направленности в Крыму изучают около 6,5 тыс. детей. «Это немного. Даже с учетом того, что эта цифра [в 2017 году] увеличилась в сравнении с 2016 годом на 1,5 тыс. человек. При этом светскую этику изучают почти 14 тыс. детей», — отметил Аксенов.

Он призвал педагогов и директоров школ «выяснить, везде ли родители имели возможность свободно осуществить свой выбор в пользу» дисциплин духовной направленности.