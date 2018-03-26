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Школьники из Бибирева стали участниками флешмоба в честь Всемирного дня воды
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Школьники из Бибирева стали участниками флешмоба в честь Всемирного дня воды 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученики первого и второго корпусов «Школы Глория» на минувшей неделе приняли участие во флешмобе «Голубая лента», который проходил в рамках Всемирного дня воды. Как сообщили в администрации учреждения, мероприятие проводилось на Поклонной горе в Центральном музее Великой Отечественной войны.
— «Школа Глория» уже второй раз принимает участие в этом флешмобе. На этот раз, во время исполнения танца в честь воды, наши учащиеся стали фронт-группой. Сразу 50 человек в фирменных голубых галстуках — основного цвета акции — показали движения и вели за собой ребят из различных школ Москвы, — рассказали в администрации учреждения.
Кстати, в начале мероприятия с приветственным словом выступил министр природных ресурсов и экологии России, который поблагодарил всех участников флешмоба и отметил самые активные школы Москвы. Педагог-организатор «Школы Глория» Лариса Миропольская получила из рук министра почетную грамоту за личный вклад в экологическое образование и развитие волонтерской деятельности, направленной на сохранение водных ресурсов России.
Отметим, что ученики «Школы Глория» планируют принять участие в акции «Голубая лента» и в следующем году. (вт)
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