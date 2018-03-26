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Юных жителей Бибирева познакомили с историей освещения столицы
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Юных жителей Бибирева познакомили с историей освещения столицы 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученики 2 «А» класса школы № 1412 на минувшей неделе побывали в музее «Огни Москвы», где ознакомились с историей освещения столицы. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Наши юные экскурсанты перенеслись в 14 век и узнали, как жили без света тогдашние москвичи. Затем вместе с гидом они «прошли» путь развития освещения от лучины до фонаря, — рассказали в администрации школы.
Завершилась экскурсия мастер-классом по росписи парафиновой свечи, во время которого дети смогли проявить фантазию и продемонстрировать свои таланты. (вт)
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