Юных жителей Бибирева познакомили с историей освещения столицы

Ученики 2 «А» класса школы № 1412 на минувшей неделе побывали в музее «Огни Москвы», где ознакомились с историей освещения столицы. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Наши юные экскурсанты перенеслись в 14 век и узнали, как жили без света тогдашние москвичи. Затем вместе с гидом они «прошли» путь развития освещения от лучины до фонаря, — рассказали в администрации школы.

Завершилась экскурсия мастер-классом по росписи парафиновой свечи, во время которого дети смогли проявить фантазию и продемонстрировать свои таланты. (вт)