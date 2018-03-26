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Комбинированный блок начальных классов в Куркино введут в эксплуатацию в 2019 г.
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Комбинированный блок начальных классов в Куркино введут в эксплуатацию в 2019 г. 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИАМО
Комбинированный блок начальных классов (БНК) с дошкольным отделением к школе №1985 в районе Куркино введут в эксплуатацию в 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.
«Комбинированный БНК с дошкольным отделением на 300 мест к школе №1985 с возможностью трансформации введут в следующем году в районе Куркино по адресу: ул. Воротынская, вл. 12, корп. 3. В настоящее время идет возведение конструктива здания», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
В пресс-службе уточнили, что в трехэтажном здании БНК разместятся групповые ячейки для размещения четырех групп дошкольного отделения, двух учебных классов для первоклашек и шести классов — для учеников вторых-четвертых классов. Как подчеркивается, при необходимости групповые помещения можно трансформировать в учебные классы, и наоборот. В учебном заведении также разместятся спальные помещения, игровая комната для группы продленного дня, кружковая, кабинет труда, учительская, спортивный и актовый залы, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, служебные помещения.
«Цель строительства школ-трансформеров — сделать их более комфортными для детей. Такие здания можно использовать и как блок начальных классов, и как дошкольное отделение в летний период — с минимальными затратами, без большого изменения проекта и дополнительного прохождения экспертизы», — добавил А. Бочкарев.
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