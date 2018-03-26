Педагоги-психологи одной из школ Некрасовки обменялись опытом с коллегами

Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения школы № 2048 района Некрасовка приняли участие в городском практико-ориентированном семинаре «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с задержкой психического развития по варианту АООП 7.1 и 7.2», организованном специалистами службы сопровождения инклюзивного образования ГБОУ Школа «Марьино» и Городским психолого-педагогическим центром Департамента образования города Москвы Семинар был посвящен ключевым вопросам организации комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР, применению принципа дифференцированного обучения детей с ЗПР и разработке критериев оценки достижений образовательных результатов освоения программы обучающихся с ЗПР. (вт)